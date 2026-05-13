Более 25% жителей Ростовской области употребляют молочные продукты ежедневно

В Ростовской области сохраняется высокий уровень интереса к локальным и фермерским продуктам. Так, 38% жителей Ростовской области чаще доверяют местным и региональным производителям молочной продукции, а еще 11% предпочитают фермерские продукты от местных производителей. При этом главным местом покупки молочной продукции остаются супермаркеты — их выбрали 70% респондентов. Однако почти каждый третий житель региона (32%) продолжает покупать молочные продукты на рынках и у фермеров.