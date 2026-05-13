Красноярец рассказал о работе военным медиком в спецподразделении

Доцент красноярского медуниверситета Юрий Тяжельников рассказал, как провел полгода в Брянской области. Офицер запаса служил в одной из бригад боевого армейского резерва в должности командира медицинского взвода, пишет краевой Минздрав.
Свое решение уехать в приграничье Тяжельников объясняет профессиональным и гражданским долгом. Медицинский взвод в стрелковом батальоне занимается всем: от оказания первой помощи и обучения личного состава до эвакуации раненых и контроля над санитарным состоянием помещений. Работать приходилось круглосуточно в режиме многозадачности и непредсказуемости, подчеркивает Юрий.
Пациентами были бойцы, добровольцы и мирное население. К врачам обращались с внутренними болезнями, обострениями хронических заболеваний, травмами, ожогами и обморожениями.
«Было много переломов, в том числе со смещением, ранений. И хоть я не травматолог и не хирург, приходилось мобилизовать все свои силы и способности, чтобы не допустить критической кровопотери и довезти раненых до госпиталя. При мне потерь не было», — вспоминает он.
Примером для Тяжельникова стал его дядя — флагманский врач Тихоокеанского флота, полковник медицинской службы Андрей Крупцов. Он оперировал на госпитальном судне «Обь» в условиях девятибалльного шторма. «Дядя показал мне, что медицина — это вселенная, я в профессию пришел во многом благодаря ему», — говорит Юрий.
Сейчас в КрасГМУ готовят к введению обязательного курса по тактической медицине. Занятия научат студентов оказывать помощь в любых, в том числе экстремальных условиях. Также планируется запустить курс переподготовки по тактической медицине для уже практикующих врачей.
