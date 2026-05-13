МТС накрыла сетью 4G смотровую площадку на Думной горе в Минусинском округе

МТС установила новое телеком-оборудование около села Знаменка Минусинского округа Красноярского края. Высокоскоростной интернет теперь доступен на участке федеральной трассы «Енисей» и туристических локациях поблизости.
В зону покрытия попала одна из известных достопримечательностей юга Красноярского края — Думная гора. С ее вершины открывается вид на хребты Западного Саяна и Енисей. По легенде, здесь останавливался Владимир Ленин по пути в ссылку в село Шушенское. Сейчас на горе обустроили визит-центр, смотровую площадку и памятную стелу с указанием расстояния до Санкт-Петербурга. Благодаря LTE туристы смогут загружать онлайн-карты, отправлять фотографии родным и общаться в соцсетях.
Директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин отметил, что компания продолжает оцифровывать популярные места и трассы, чтобы обеспечить связь даже в отдаленных местах региона. В прошлом году МТС усилила сеть в окрестностях Красноярского и Тубинского водохранилищ, на пляжах Большого озера и озера Учум, возле Баджейской и Большой Орешной пещер, у восточного входа в нацпарк «Красноярские Столбы» и в природном парке «Ергаки».
Ранее МТС расширила покрытие 4G на юге Красноярского края. Доступ к обновленной сети получили жители больше 40 населенных пунктов Минусинского, Шушенского, Ермаковского, Каратузского, Курагинского и Идринско-Краснотуранского округов.
