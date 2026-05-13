МТС накрыла сетью 4G смотровую площадку на Думной горе в Минусинском округе

В зону покрытия попала одна из известных достопримечательностей юга Красноярского края — Думная гора. С ее вершины открывается вид на хребты Западного Саяна и Енисей. По легенде, здесь останавливался Владимир Ленин по пути в ссылку в село Шушенское. Сейчас на горе обустроили визит-центр, смотровую площадку и памятную стелу с указанием расстояния до Санкт-Петербурга. Благодаря LTE туристы смогут загружать онлайн-карты, отправлять фотографии родным и общаться в соцсетях.