В Хабаровске прошёл Кубок весеннего сезона по игре го (Вэйци)

Уже на этой неделе молодёжная команда федерации го Хабаровского края отправится во Владивосток на Дальневосточный Кубок Генерального Консульства Китая. В планах также выступить в августе на домашнем турнире в Хабаровске, а в сентябре — на самом массовом турнире по Вэйци в стране, Кубке Посла Китая в Москве. Традиционный Кубок Генерального Консульства Китая в Хабаровске запланирован на вторую половину августа, регистрация на него откроется в ближайшее время.