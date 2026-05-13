В Хабаровске прошёл Кубок весеннего сезона по игре го (Вэйци)

В краевом центре на площадке Молодёжного досугового центра состоялся Кубок весеннего сезона по Вэйци (12+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Организатором выступила спортивная федерация го Хабаровского края. Почётным гостем турнира стал Генеральный консул Китая Цзян Сяоян. Фестивальный Кубок весеннего сезона собрал больше сотни игроков и зрителей из Хабаровска, Владивостока, Биробиджана, Артёма и Уссурийска. Всего разыграли 21 комплект медалей.
Директор краевой федерации го Ольга Гончарова рассказала, что такие соревнования проводятся во всех округах консульств Китая в России. «Они образовывают “пояс Вэйци”. Для всех любителей древней игры каждое такое соревнование — замечательное событие и настоящий праздник», — отметила она.
Обладателями золотых медалей стали сразу четыре хабаровских спортсмена: Эмилия Макарова, Ксения Пономаренко, Мирон Ковалёв и Мария Макарова. Также первое место заняли Захар Вакульский, Владимир Журавлёв и Святослав Семишагов из Приморья.
Уже на этой неделе молодёжная команда федерации го Хабаровского края отправится во Владивосток на Дальневосточный Кубок Генерального Консульства Китая. В планах также выступить в августе на домашнем турнире в Хабаровске, а в сентябре — на самом массовом турнире по Вэйци в стране, Кубке Посла Китая в Москве. Традиционный Кубок Генерального Консульства Китая в Хабаровске запланирован на вторую половину августа, регистрация на него откроется в ближайшее время.
