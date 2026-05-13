В России разработали установку для разведки полезных ископаемых в Арктике

По словам ученых, мобильные установки для воздействия на ионосферу будут в сотни раз дешевле в производстве и компактнее в размерах, чем традиционные СДВ/СНЧ радиостанции, использующиеся в геологоразведке. Это позволит размещать их на судах или железнодорожных платформах, рассредоточивать на сотни километров или объединять в одну более мощную установку. МУВИ будут эффективны для исследования подземных вод и карстов, при инженерно-экологических и археологических изысканиях, для общей геолого-томографической съемки. В Арктике, при экстремальных ионосферных условиях во время магнитной бури, при отказе традиционных систем связи, установку можно использовать как канал резервной связи с судами, проходящими по Северному морскому пути.