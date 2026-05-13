ПВО отразила атаку БПЛА в Нижегородской области утром 13 мая

Утром 13 мая на территории Нижегородской области уничтожили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Известно, что ВСУ атаковала регион в период с 07:00 до 09:00. Также средства противовоздушной обороны перехватили дроны в Белгородской, Брянской, Курской, Владимирской, Московской областях и над акваторией Азовского моря. Всего на территории России было сбито 26 вражеских беспилотников.
Напомним, что утром нижегородский аэропорт ввел ограничения. Он перестал принимать и выпускать рейсы, что привело к задержкам по ряду направлений.
