Середина мая в Нижегородской области будет теплее обычного

Средняя температура воздуха в середине мая будет выше, чем обычно. Это свидетельствует из прогноза Гидрометцентра России, опубликованного на сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Согласно прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха на территории Нижегородской области с 11 по 20 мая 2026 года составит +17…+19 градусов. Это на 5 градусов выше средних многолетних значений. В среднем температура воздуха в эти дни составляет +12…+14 градусов.
Сегодня, 13 мая, температура воздуха поднимется максимум до +21 градуса, возможен дождь. С завтрашнего дня и до конца недели — без осадков. К выходным разогреет до +28 градусов.