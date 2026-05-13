Чемпион СССР Игорь Подносов: "Настольный теннис — максимально доступный вид спорта"

Игорь Подносов — самый именитый краснодарский игрок в настольный теннис. На его счету бронза в чемпионате Европы в смешанном парном разряде в 1982 году, 15 золотых медалей чемпионатов СССР. После завершения спортивной карьеры он возглавил мужскую сборную России, которая под его началом успешно выступила на Олимпиадах — в Афинах-2004 и Пекине-2008.
Сейчас Подносов руководит краевой Федерацией настольного тенниса и, по его словам, число любителей-спортсменов (даже тех, кто берет ракетку в 55−60 лет) с каждым годом растет.
Игорь Валентинович, несколько лет назад на высшем уровне прозвучал призыв заняться продвижением настольного тенниса в России, так как цифры статистики были удручающими: прирост людей в этом виде спорта составил «жалкие» пять процентов. А какова ситуация сейчас?
Игорь Подносов: В этом вопросе надо оперировать математикой. К примеру, в том же докладе Минспорта были приведены показатели прироста по фигурному катанию чуть ли не 350 процентов, но массово ли у нас катаются на льду? А если сопоставить, соглашусь, озвученный небольшой процент с реальным количеством людей, занимающихся теннисным спортом, — не только профессионалов, но и любителей, ветеранов, инвалидов и школьников, то это уже совсем другие данные, более значительные.
Тем не менее Федерация настольного тенниса России среагировала на это массой программ финансовой поддержки для развития материально-технической базы в регионах. Только в прошлом году мы передали в муниципалитеты Кубани инвентарь на 15 миллионов рублей — столы, сетки, ракетки, мячи, бортики. И сейчас получаем обратную связь — все больше людей вовлекаются в занятия настольным теннисом, проводятся новые мероприятия, в том числе семейные соревнования.
Муниципалитеты Кубани получили инвентарь на 15 миллионов рублей — столы, сетки, ракетки, мячи, бортики.
Каковы в целом условия развития настольного тенниса в Краснодарском крае?
Игорь Подносов: Кубань — среди лидеров в этом виде спорта. Дети из резерва сборной стабильно привозят медали с первенства страны, успешно показывают себя на спартакиадах и чемпионатах. Но есть и свои трудности, которые обсуждаются на всех уровнях. Тяжело удержать педагогов небольшими зарплатами, при этом они выполняют серьезный объем работ, который мало чем отличается от труда, скажем, тренера олимпийского чемпиона. В последнем случае такому специалисту даже проще, потому как его подопечный — профессионал.
В то же время многое зависит от самих людей. Есть яркий пример — наш воспитанник открыл спортцентр в Славянске-на-Кубани, и теперь к нему чуть ли не полгорода приходит играть в теннис, а мы проводим там календарные турниры.
Недавно в Темрюкском районе компания «ОТЭКО» провела второй ежегодный турнир для всех возрастов. Как вы оцениваете роль таких соревнований?
Игорь Подносов: Только положительно. Подобные турниры объединяют поколения и популяризируют настольный теннис. К примеру, в прошлом году Кубок ОТЭКО собрал 42 спортсмена. Сейчас состязались в 1,5 раза больше участников, расширилась география — приехали любители из Ростовской, Ярославской, Московской областей. Я был на этом турнире и видел настоящий азарт и радость в глазах спортсменов от мала до велика. Очень важно сохранять первоначальную атмосферу розыгрыша — свободную, непринужденную, когда 60-летний «спаррингует» с 16-летним, и уровень у них примерно одинаковый.
Ведь, как думаете, почему растет число любителей? Наступает время, когда спортсмену говорят «стоп», нельзя больше заниматься боксом, бегать марафоны, играть в хоккей, потому как накапливаются травмы, и все, кто привык к активностям, берут… ракетку. Во-первых, есть куда пойти, появились частные клубы, а во-вторых, можно корректировать нагрузку под свой настрой и здоровье. Даже растет число людей, которые приходят в спортзал после 55−60 лет и так влюбляются в настольный теннис, что аренда столов расписана на неделю вперед.