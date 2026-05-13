В Прикамье на 2,5% сократилось число нуждающихся в жилье детей-сирот

«В 2025 году новые квартиры получили более 600 ребят. В этом году планируется выдать 283 сертификата. Сегодня сертификаты получили уже 158 человек, из которых 28 воспользовались выплатой и стали собственниками своего жилья», — отметил Павел Фокин.