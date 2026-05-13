Умер актер из «Мести придурков» и «Кровавого спорта» Дональд Гибб

Американский актер Дональд Гибб, известный по работе в фильмах «Месть придурков» и «Кровавый спорт», скончался на 72-м году жизни. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил таблоид TMZ со ссылкой на сына артиста.
Он сообщил, что актер умер в окружении семьи из-за усугубившихся хронических проблем со здоровьем.
— Дональд Гибб, наиболее известный по роли Огра во франшизе «Месть придурков», умер из-за проблем со здоровьем, — говорится в сообщении.
Гибб родился в 1954 году в Нью-Йорке. Он начал актерскую карьеру в 1970-х после автомобильной аварии, которая помещала ему развиваться в спорте. Артист начинал с небольших ролей, но наибольшую популярность ему принес персонаж Огра во франшизе «Месть придурков».
Помимо этого, он также был амбассадором чикагского бара Trader Todd’s, через который он продавал пиво «Ogre», названное в честь вышеупомянутого персонажа.