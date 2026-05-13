FT: Вероятность возобновления мирных переговоров по Украине крайне мала

Вероятность возобновления переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США мала даже после окончания конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в FT, ссылаясь на источники с обеих сторон.
По данным издания, Москва и Киев «не видят ценности в продолжении переговоров», несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что конфликт близок к урегулированию.
Украинские чиновники утверждают, что в Киеве расстроены отказом американского лидера оказать давление на главу России Владимира Путина для смягчения его требований, говорится в публикации.
Днем ранее президент США также признавался, что в настоящее время у него нет единого понимания с Владимиром Путиным по вопросу Донбасса.
Несмотря на это, 9 мая, во время ответов на вопросы журналистов по итогам Дня Победы, президент России заявил, что украинский кризис приближается к завершению. Российский лидер подчеркнул, что США искренне стремятся к урегулированию конфликта, но он прежде всего является «делом России и Украины».