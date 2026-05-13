Нижегородка лишилась почти 2 млн рублей при попытке заработать на криптовалюте

Мошенник гарантировал ей высокую прибыль.

Источник: Живем в Нижнем

39-летняя жительница Нижнего Новгорода лишилась почти 2 млн рублей из-за мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На протяжении месяца аферист под видом брокера убеждал нижегородку в том, что вложение средств в криптовалютные активы принесет ей высокий доход.

Поверив злоумышленнику, женщина оформила кредит на сумму 1,7 рублей и вместе с имевшимися у неё накоплениями перечислила деньги на неустановленный криптовалютный кошелёк. Обещанной прибыли она так и не получила. Общая сумма ущерба составила 1 966 972 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что жительница Шахуньи лишилась 3 млн рублей при попытке заработать на инвестициях.