Пять рейсов на прилет и один на вылет задержаны в нижегородском аэропорту

В нижегородском аэропорту задержаны пять рейсов на прилет один на вылет. Соответствующая информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани имени В. П. Чкалова.
Известно, что два самолета из Нижнего Новгорода прибудут в Москву с опозданием. Столько же лайнеров с задержкой приземлятся в аэропорту Санкт-Петербурга. Также время вылета изменили для одного международного направления: вместо 07:00 лайнер отправится в Шарм-эль-Шейх только в 13:00.
Известно о задержке одного самолета по направлению Москва — Нижний Новгород.
Ранее мы писали, что нижегородский аэропорт ввел ограничения на полеты утром 13 мая.