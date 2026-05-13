Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура потребовала сделать перерасчет жильцам 207 многоквартирных домов Воронежской области

Воронежские УК незаконно повышали плату по первой строке квитанции.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура провела проверки соблюдения УК требований законодательства при обслуживании многоквартирных домов и обнаружила многочисленные факты нарушения положений Жилищного кодекса.

Среди выявленных нарушений — необоснованное увеличение в одностороннем порядке платы за содержание жилого помещения, в том числе под предлогом повышения величины НДС. Подобные факты выявлены почти во всех районах города, а также в Кантемировском, Новоусманском, Россошанском, Борисоглебском, Острогожском районах области.

По результатам проверок прокуроры потребовали провести перерасчет платы за содержание и ремонт жилья более чем 30 тысячам собственников жилых помещений в 207 многоквартирных жилых домах.