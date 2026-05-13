Сезон охоты на самцов косули стартует 15 мая в Беларуси

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Сезон охоты на самцов косули открывается в Беларуси с 15 мая и продлится по 30 сентября, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР).

Источник: Sputnik.by

Как отметили в организации, этот вид охоты считается одним из самых популярных среди любителей трофейной добычи.

«К середине мая рога самцов полностью очищаются от пантов, превращаясь в ценный трофей», — говорится в сообщении.

Косуля является самым маленьким представителем семейства оленьих в Беларуси, однако остается самым многочисленным диким копытным животным страны. По данным БООР, в 2025 году численность косули в охотничьих хозяйствах организации составляла порядка 81 тысячи особей.

Согласно правилам охоты, разрешена добыча самцов косули, а также селекционных животных любого пола и возраста. Охота разрешена круглосуточно из засады или с подхода.

При этом допускается использование нарезного и гладкоствольного охотничьего оружия, а также охотничьих луков и арбалетов. Для поиска подранков и добытых животных разрешено привлекать охотничьих собак, в том числе легавых, спаниелей, ретриверов, терьеров, такс и других собак с полевым дипломом по кровяному следу.

В БООР сообщили, что стоимость разрешений зависит от категории животного. Разрешения на добычу косули выдаются пользователям охотничьих угодий в рамках утвержденных планов изъятия животных.