Сезон охоты на самцов косули стартует 15 мая в Беларуси

Как отметили в организации, этот вид охоты считается одним из самых популярных среди любителей трофейной добычи.
«К середине мая рога самцов полностью очищаются от пантов, превращаясь в ценный трофей», — говорится в сообщении.
Косуля является самым маленьким представителем семейства оленьих в Беларуси, однако остается самым многочисленным диким копытным животным страны. По данным БООР, в 2025 году численность косули в охотничьих хозяйствах организации составляла порядка 81 тысячи особей.
Согласно правилам охоты, разрешена добыча самцов косули, а также селекционных животных любого пола и возраста. Охота разрешена круглосуточно из засады или с подхода.
При этом допускается использование нарезного и гладкоствольного охотничьего оружия, а также охотничьих луков и арбалетов. Для поиска подранков и добытых животных разрешено привлекать охотничьих собак, в том числе легавых, спаниелей, ретриверов, терьеров, такс и других собак с полевым дипломом по кровяному следу.
В БООР сообщили, что стоимость разрешений зависит от категории животного. Разрешения на добычу косули выдаются пользователям охотничьих угодий в рамках утвержденных планов изъятия животных.