В Красноярском крае у владельца изъяли 8 земельных участков площадью почти 87 гектаров

Емельяновский районный суд Красноярского края вынес решение об изъятии у собственника восьми участков земли сельхозназначения общей площадью 86,9 гектара. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, участки расположены в районе деревни Мужичкино. О том, что земля не используется по назначению, специалистам ведомства стало известно еще в 2022 году. Владельцу объявляли предостережения и привлекали к административной ответственности, однако участки, прилегающие вплотную к населенному пункту, так и не были приведены в надлежащее состояние. При этом каждый год они создавали угрозу пожаров. В 2024 году материалы контрольно-надзорных мероприятий были направлены в агентство по управлению госимуществом Красноярского края для инициирования процедуры изъятия земельных участков. После нескольких судебных заседаний иск удовлетворен в полном объеме. С начала текущего года по материалам ведомства у собственников было изъято 15 неиспользуемых сельскохозяйственных земельных участков общей площадью 151 гектар.