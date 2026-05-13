Мошенники выманили у нижегородцев больше 42 миллионов рублей за неделю

Жители Нижегородской области перевели мошенникам за неделю больше 42 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Всего сотрудники полиции зарегистрировали 58 преступлений с участием аферистов. Чаще всего они обманывали граждан под видом службы безопасности банка, при онлайн-покупках, при предложениях о дополнительном заработке.
Например, саровчанин потерял 856 тысяч рублей после общения с аферистами. Лжесотрудник банка рассказ о взломе его кабинета на портале «Госуслуги» и убедил мужчину в том, что неизвестные пытаются оформить на его имя крупный кредит. По указанию собеседника он оформил потребительский кредит и перевел крупную сумму на продиктованный счет.
Также мошенники выманили 41 300 рублей у 32-летнего гостя Нижнего Новгорода. Иностранец перешёл по «безопасной» ссылке, чтобы купить ноутбук. Он ввел данные банковской карты, однако обещанный товар так и не получил.
Еще один случай мошенничества также произошел в областном центре. Нижегородцу в мессенджере поступило сообщение с предложением принять участие в розыгрыше денежного приза. В надежде получить 100 000 рублей он перевел 10 000 рублей. На связь с ним никто так и не вышел.
