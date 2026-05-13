«Такое не забыть никогда!» Как тысячи гостей увидели триумф Победы

Более полумиллиона человек посетило город-герой Волгоград в дни празднования 81-й годовщины Великой Победы. Гости признаются: они получили ни с чем не сравнимые впечатления. Как прошли торжества 9 мая в 2026 году и какие открытия триумф победы подарил гостям города — разбираемся в материале.
«Такое не забыть никогда».
«Мы давно готовились к путешествию в Волгоград, приехали заранее, чтобы посмотреть всё, — рассказала гостья из Нижнего Новгорода Ольга Павленко. — Побывали и на Мамаевом кургане, и в музее “Сталинградская битва”. Мы просто потрясены увиденным и, главное, той атмосферой, которую создали у вас в эти праздничные дни: всюду красные флаги, цветы, музыка военных лет… Было ощущение, что мы перенеслись в 1945-й и заново пережили День Победы вместе с нашими отцами и дедами. Спасибо за эти торжества. Такое не забыть никогда!».
«Сын, ему 14 лет, сказал после посещения Мамаева кургана: я только здесь понял, какой была та война, — рассказал Игорь Неметченко, приехавший из Казани. — У нас в семье есть военнослужащие, и теперь сын думает тоже пойти по их стопам».
«Мы приезжаем в Волгоград каждый год на 9 Мая, благо, живём неподалёку, в Ростовской области, — рассказала Татьяна Кузнецова. — Сначала возили своих детей, а также школьные группы, я педагог дополнительного образования. А в этом году уже привезли с мужем внуков — пусть знают нашу историю и понимают, какой ценой мы отвоевали мир…».
Большой радостью для волгоградцев и гостей города стало прибытие на торжества всенародно любимой Александры Николаевны Пахмутовой. Наша землячка является почётным гражданином региона и города Волгограда и много делает для его развития. В эти дни она также благодарила за особую атмосферу праздника, созданную в городе.
Многие гости обратили внимание и на то, что в 2026-м им было очень удобно ориентироваться в праздничном городе и на его площадках: на улицах работало много волонтёров, добровольцев, которые помогали гостям. Безопасность обеспечивали более 4,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов.
Увидеть Россию и влюбиться.
Среди прибывших на главные торжества года были и гости из-за рубежа. Среди них — студент из Кельна Николя. Его путь в нашу страну оказался не совсем обычным. Как рассказал «АиФ»-НП" Николя, его интерес стал результатом духовных поисков, которые привели его в русскую православную церковь, где он и крестился. Теперь он является постоянным прихожанином русского православного храма в Кельне, не пропускает ни одной службы. Изучил историю нашей страны, её корни, и чем больше углублялся, тем сильнее хотелось побывать в России.
Случай представился, и накануне праздников Николя прибыл в Волгоград. Брошюры под названием «Почему не надо ехать в Россию», которые распространяются в его родной стране, его не остановили.
Он увидел и большие торжества на Мамаевом кургане, и побывал на возложении венков и цветов в небольшом хуторе Закутском Среднеахтубинского района области. Большое впечатление, по его словам, произвело то, что он смог убедиться: в сердцах россиян есть гордость за Победу и скорбь о тех, кто отдал за неё жизни, но нет ненависти и вражды к сегодняшним немцам. Возможно, это главный урок «русского мира», который увезёт с собой гость из Германии.
Между тем в 2026 году торжества в честь Великой Победы в Волгограде увидели более двух миллионов человек — столько зрителей было на трансляции световой композиции «Свет Великой Победы» с Мамаева кургана. Наверняка увидев такое, кто-то из зрителей, ещё не бывавших в наших краях, захочет их посетить.
А кто-то и остаться здесь навсегда. Например, Николя признался: ему у нас понравилось настолько, что он будет стараться приезжать почаще, а со временем, возможно, и переселится. Особенно если найдёт русскую невесту…