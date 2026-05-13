Как тысячи гостей увидели триумф Победы

«Мы давно готовились к путешествию в Волгоград, приехали заранее, чтобы посмотреть всё, — рассказала гостья из Нижнего Новгорода Ольга Павленко. — Побывали и на Мамаевом кургане, и в музее “Сталинградская битва”. Мы просто потрясены увиденным и, главное, той атмосферой, которую создали у вас в эти праздничные дни: всюду красные флаги, цветы, музыка военных лет… Было ощущение, что мы перенеслись в 1945-й и заново пережили День Победы вместе с нашими отцами и дедами. Спасибо за эти торжества. Такое не забыть никогда!».