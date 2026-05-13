Стало известно, когда в домах Красноярска начнут отключать горячую воду

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. СГК приступает к ежегодной проверке теплосетей с временным отключением горячего водоснабжения.
Проверка трубопроводов традиционно стартует в Красноярске в мае после завершения отопительного сезона. Во время гидравлических испытаний в сети под высоким давлением подаётся вода пониженной температуры. Это позволяет выявить слабые места теплосетей и оперативно устранить дефекты.
В этом году между зонами теплоснабжения ТЭЦ внутри Красноярска произошли точечные изменения. Поэтому более детальную информацию по ограничению горячего теплоснабжения по конкретному адресу необходимо уточнить в управляющей компании.
Первыми пройдут проверку на прочность теплосети по контуру Красноярской ТЭЦ-2. Для этого с 18 до 28 мая будет приостановлена подача горячей воды в дома Октябрьского, Железнодорожного, Центрального и большей части Свердловского районов.
С 15 до 24 июня запланированы испытания на трубопроводах по контуру Красноярской ТЭЦ-1. Временно будет приостановлено горячее водоснабжение потребителям Ленинского, Кировского районов, посёлка Берёзовка, улиц Авиаторов, Партизана Железняка. Также подача горячей воды будет приостановлена в ряд зданий Свердловского района — в дома по улицам Вавилова, Семафорной, Краснопресненской в Водниках, 60 лет Октября на участках прилегающих к Затонской и районе Предмостной площади.
С 13 до 22 июля испытания с временной приостановкой подачи горячей воды пройдут на сетях контура ТЭЦ-3 в Советском районе. В микрорайоне Солнечный ежегодная проверка трубопроводов пройдет с 25 мая до 4 июня.
В общей сложности проверка теплосетей на прочность методом гидравлических испытаний охватит свыше 2 110 километров трубопроводов. Роботизированная техника дополнительно обследует почти 10 км сетей — прежде всего сложных участков.
Напомним, с 2020 года СГК проводит в Красноярске масштабную программу модернизации теплосетей. За это время в городе обновлено свыше 300 километров коммуникаций. В Красноярске построены 18 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и 11 повысительных насосных станций (ПНС). В этом году в Красноярске планируется заменить свыше 55 км коммуникаций на 90 участках: в частности, в районе проспекта Комсомольский, 5а и улицы Урванцева, 14; в районе улиц Мичурина и Павлова; на улице Диктатуры Пролетариата, где идет замена труб возрастом от 17 до 37 лет.
Сергей Иванов, директор Красноярской теплосети (филиал Енисейской ТГК (ТГК-13, подразделения СГК в регионе Енисейская Сибирь): «От состояния теплосетей зависит комфорт жителей миллионного города. Поэтому обследованию и проверке коммуникаций уделяется самое пристальное внимание. Во многом благодаря именно этой работе минувшей зимой в Красноярске, несмотря на аномальные морозы в январе до −40, тепло стабильно и бесперебойно поступало в дома горожан, на предприятия, социальные учреждения».
Программа всесторонней модернизации теплосетей Красноярска помимо повышения надежности теплоснабжения, вносит весомый вклад в улучшение экологии, позволяя перевести на мощности ТЭЦ потребителей неэкологичных котельных. Закрытие 37 таких малоэффективных объектов теплоснабжения с учётом модернизации Красноярской ТЭЦ-1 позволило сократить выбросы в Красноярске на 8 700 тонн в год.
Добавим, что проверить отключение горячей воды в вашем доме можно на интерактивной карте.