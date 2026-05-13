Стало известно, когда в домах Красноярска начнут отключать горячую воду

Напомним, с 2020 года СГК проводит в Красноярске масштабную программу модернизации теплосетей. За это время в городе обновлено свыше 300 километров коммуникаций. В Красноярске построены 18 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и 11 повысительных насосных станций (ПНС). В этом году в Красноярске планируется заменить свыше 55 км коммуникаций на 90 участках: в частности, в районе проспекта Комсомольский, 5а и улицы Урванцева, 14; в районе улиц Мичурина и Павлова; на улице Диктатуры Пролетариата, где идет замена труб возрастом от 17 до 37 лет.