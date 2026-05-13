Участок магистрали между Ростовом-на-Дону и Ставрополем будет обновлен

Участок магистрали между Ростовом-на-Дону и Ставрополем отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Дорога проходит через несколько районов Дона, в том числе через Кагальницкий. Ею активно пользуются как жители прилегающих районов, так и транзитный транспорт.
Длина ремонтируемого участка составит почти 2 километра. Там заменят асфальт и нанесут разметку. Работы планируют завершить до конца весны этого года.
«Новый асфальтобетонный слой будет находиться на гарантии подрядной организации на протяжении шести лет. Это гарантирует комфорт и безопасность для тысяч водителей на долгие годы. Реализация проекта направлена на улучшение состояния дорожного полотна, повышение безопасности дорожного движения и сокращение времени в пути для жителей и гостей региона», — отметила заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.