Неосторожный курильщик погиб в пожаре на севере Красноярского края

В поселке Байкит Эвенкийского округа ночью 13 мая произошел пожар в двухквартирном жилом доме, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС Красноярского края.
К приезду спасателей горели две квартиры на обоих этажах и существовала угроза распространения огня на соседние здания.
В 7:40 силами 11 человек и 3 единицы спецтехники пожар потушили на общей площади 104 квадратных метра. В результате полностью выгорела одна квартира и баня, также огонь повредил кровлю и вторую квартиру.
«В ходе ликвидации пожара был обнаружен погибший мужчина, который находился на диване в спальной комнате. По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении», — рассказали в МЧС.
