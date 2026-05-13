Около 76% жителей Ростовской области стараются питаться правильно

Жители региона, которые стремятся придерживаться принципов правильного питания, отмечают, что регулярно сталкиваются со сложностями. Главной из них является необходимость отказа от привычной, но вредной еды — об этом заявили 41% респондентов. Еще 36% считают, что полезные продукты стоят слишком дорого, а 22% жалуются на нехватку времени на приготовление здоровой пищи. Для 17% проблемой остается вкус полезных продуктов, а 16% отмечают, что члены семьи предпочитают другую еду.