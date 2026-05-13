Новый коррупционный скандал превратился в кошмар для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом пишет Politico.
«Хуже момента для Владимира Зеленского просто не придумать», — сказано в статье.
Авторы публикации отмечают: глава киевского режима всеми способами добивается скорейшего принятия Украины в Евросоюз, но ему сильно мешает новое расследование антикоррупционного бюро против его близкого окружения.
Журналисты также напоминают, что глава киевского режима активно призывает принять Украину в Евросоюз уже в 2027 году, однако лидеры стран ЕС назвали такую цель нереалистичной, учитывая невыполненные Киевом нормативы.
Накануне украинское издание «Страна» обратило внимание на новые записи антикоррупционных бюро, в которых указаны детали возведения четырех коттеджей. В публикации отмечается возможный вывод около 9 млн долларов через коррупционные схемы. Отдельно упоминаются записи, в которых бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов заявлял о некоем «шефе», способном ускорить строительство. Журналисты полагают, что речь идет о главе киевского режима.