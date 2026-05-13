«Хуже момента не придумать»: на Западе рассказали, почему новый коррупционный скандал стал кошмаром для Зеленского

Накануне украинское издание «Страна» обратило внимание на новые записи антикоррупционных бюро, в которых указаны детали возведения четырех коттеджей. В публикации отмечается возможный вывод около 9 млн долларов через коррупционные схемы. Отдельно упоминаются записи, в которых бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов заявлял о некоем «шефе», способном ускорить строительство. Журналисты полагают, что речь идет о главе киевского режима.