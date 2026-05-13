В одной из пермских школ запретили говорить цифры 6 и 7

«Шесть-семь» (Six-Seven) — мем, который захватил «ТикТок» в конце 2025 года. Он стал популярным у «поколения Альфа» — современных подростков и детей. Фраза взята из песни рэпера Skrilla «Doot Doot (6 7)», где цифры не обозначают ничего конкретного, а используются просто ради ритма и звучания. Сам мем представляет собой бессмысленный крик или жест, который служит символом причастности к моде и «своим».