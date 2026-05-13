В одной из пермских школ запретили говорить цифры 6 и 7

Цифру 67 запретили в одной из пермских школ, сообщили в телеграм-канале «ЧП Пермь».
Такое объявление появилось на доске в классе.
«Кто скажет “67” или “six-seven” или “сикс севен” — тот будет писать 6 рефератов на разные темы на 7 листов на 67 строф и будет наизусть рассказывать мне 67 теорем, 67 учёных и 67 терминов из математики», — написано в послании школьникам.
О таких же запретах в других школах страны писала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Ограничение школьников в использовании цифр 6 и 7 связано с вирусным трендом в соцсетях.
«Шесть-семь» (Six-Seven) — мем, который захватил «ТикТок» в конце 2025 года. Он стал популярным у «поколения Альфа» — современных подростков и детей. Фраза взята из песни рэпера Skrilla «Doot Doot (6 7)», где цифры не обозначают ничего конкретного, а используются просто ради ритма и звучания. Сам мем представляет собой бессмысленный крик или жест, который служит символом причастности к моде и «своим».
