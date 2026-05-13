В Туймазинском районе Башкирии высадили 8 тысяч елей

Участники акции «Сад памяти» высадили в Туймазинском районе Башкирии 8 тысяч елей, сообщили в министерстве лесного хозяйства республики. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».
Работы провели в Бишиндинском участковом лесничестве под руководством опытных специалистов Туймазинского лесхоза. Десятки волонтеров из Туймазинского, Шаранского и Буздякского районов высадили хвойные деревья на площади в 2 гектара.
«“Сад памяти” — это больше, чем просто посадка деревьев. Это наша связь с прошлым, наша забота о будущем и дань уважения подвигу предков. Каждый саженец, который мы сегодня высаживаем, — это наш общий вклад в сохранение природы и памяти о героях. Такие акции объединяют людей, помогают гордиться своей землей и бережнее относиться к окружающему миру. Туймазинский лесхоз всегда рад видеть всех, кто готов помочь — жителей, волонтеров, и особенно молодежь», — отметила заместитель директора Туймазинского лесхоза Алсу Назмутдинова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.