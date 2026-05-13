В Туймазинском районе Башкирии высадили 8 тысяч елей

«“Сад памяти” — это больше, чем просто посадка деревьев. Это наша связь с прошлым, наша забота о будущем и дань уважения подвигу предков. Каждый саженец, который мы сегодня высаживаем, — это наш общий вклад в сохранение природы и памяти о героях. Такие акции объединяют людей, помогают гордиться своей землей и бережнее относиться к окружающему миру. Туймазинский лесхоз всегда рад видеть всех, кто готов помочь — жителей, волонтеров, и особенно молодежь», — отметила заместитель директора Туймазинского лесхоза Алсу Назмутдинова.