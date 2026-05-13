«Бережно храним память о героях»: горняки СУЭК-Красноярск отпраздновали День Победы

Память не ограничивается праздничными днями, она продолжается в делах, подчеркивают угольщики. На этой неделе сотрудники Берёзовского разреза вместе с учениками Профклассов. ФМ высадят аллею во дворе школы № 1 в Шарыпово, чтобы живые деревья стали символом торжества жизни и благодарности героям. Активисты совета молодежи предприятия также отправятся в детские сады, чтобы рассказать малышам о беспримерном подвиге их предков.