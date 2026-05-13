Путин: форум "Здоровье нации — основа процветания России" востребован

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Форум «Здоровье нации — основа процветания России» стал востребованной площадкой, которая позволяет обменяться опытом и лучшими практиками в сфере здравоохранения и демографии, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
Глава государства направил приветствие участникам XXI Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России». Обращение президента зачитали на открытии форума в среду.
«За прошедшие годы традиционные встречи по праву снискали большой заслуженный авторитет как востребованная площадка для профессионального и экспертного обсуждения широкого круга вопросов, связанных с развитием отечественного здравоохранения, повышением качества и доступности медицинской помощи, решением актуальных экологических и природоохранных проблем», — заявил Путин.
Он отметил, что форум собрал в Москве впечатляющее число участников — известных ученых, врачей, сенаторов и депутатов Госдумы, представителей профильных министерств и ведомств, некоммерческих и общественных организаций, СМИ.
«Убежден, что насыщенная повестка форума позволит вам в ходе пленарного заседания, деловой, конкурсной, выставочной программ обменяться накопленным опытом, лучшими практиками и подходами. И, конечно, ждем от вас конструктивных предложений и инициатив, которые будут содействовать эффективной реализации государственной политики в сфере здравоохранения и демографии», — обратился президент к участникам форума, пожелав им успешной работы.