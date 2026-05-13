Внучка наркома иностранных дел СССР Литвинова найдена мертвой в Москве

В Москве умерла внучка советского наркома иностранных дел Максима Литвинова. Об этом пишет mk.ru.
По информации издания, 80-летнюю женщину обнаружили без сознания возле ее дома. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако спасти ее не удалось. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
Известно, что умершая была дочерью сына Максима Литвинова от второго брака. Она долгие годы занималась изучением иглокожих в Институте океанологии, а также работала зоологом.
Максим Литвинов возглавлял Народный комиссариат иностранных дел СССР с 1930 по 1939 год. В годы Великой Отечественной войны он занимал пост посла Советского Союза в США.
