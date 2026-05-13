Более трети пострадавших от клещей в Башкирии — дети

По данным регионального Роспотребнадзора, доля детей среди пострадавших составляет около 36%. В целом на 12 мая в медицинские организации республики по поводу присасывания клещей обратились 2157 человек. Это заметно меньше показателя прошлого года, когда за аналогичный период пострадали 3490 жителей и гостей региона.
Положительная динамика связана в том числе с ранним началом обработок и погодными особенностями текущей весны. По данным на начало мая, противоклещевые мероприятия уже проведены на площади 2245 гектаров. Всего специалистами будет обработано более 4 тысяч гектаров — это парки, скверы, зоны отдыха и территории детских учреждений.
Добавим, что в Центре гигиены и эпидемиологии и его филиалах продолжают работу специализированные пункты по приему и исследованию клещей. Членистоногих проверяют на зараженность возбудителями клещевого вирусного энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза и эрлихиоза.
Основной пункт приема клещей в Уфе находится по адресу: ул. Шафиева, 7. Режим работы: с 9 до 16 часов в будние дни, перерыв с 13.00 до 13.30. Суббота и воскресенье — выходные. С полным графиком работы пунктов можно ознакомиться на официальном сайте Центра гигиены и эпидемиологии.
Роспотребнадзор напоминает: лучшая защита от клещевого энцефалита — вакцинация. Также необходимо использовать репелленты и носить закрытую одежду.
Ранее сообщалось, что Башкирия вошла в список эндемичных регионов РФ по клещевому энцефалиту.