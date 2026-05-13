«Страна не должна зависеть от внешней кнопки»: Силуанов назвал факторы финансовой безопасности России

Экономика РФ неоднократно проходила через внешние шоки и сохраняла устойчивость.

Источник: Клопс.ru

Жёсткая бюджетная дисциплина, накопленные резервы и независимость платёжной инфраструктуры обеспечивают устойчивость финансовой системы России. Об этом министр финансов Антон Силуанов рассказал в интервью РИА Новости накануне заседания совета управляющих Нового банка развития.

По словам главы Минфина, экономика страны неоднократно проходила через внешние шоки и сохраняла устойчивость благодаря ответственной бюджетной и денежно-кредитной политике. Именно этот фундамент, отметил Силуанов, позволяет «держать удар».

«Жёсткая бюджетная дисциплина, “подушка безопасности” и независимость расчётной инфраструктуры — ключевые факторы, поддерживающие нашу финансовую систему», — сказал министр.

Силуанов подчеркнул, что бюджетное правило помогает формировать резервы в периоды благоприятной конъюнктуры. Этот ресурс, по его словам, становится одним из основных инструментов стабилизации в критические моменты. Министр напомнил, что создание собственной системы передачи финансовых сообщений и развитие платёжной карты «Мир» напрямую связано с вопросами национальной безопасности.

«Страна, чьи платежи зависят от внешней “кнопки”, всегда уязвима. Расчёты внутри страны не должны зависеть от политической воли извне», — заявил Силуанов.

Антон Силуанов: биография министра финансов России
Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.
