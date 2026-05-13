Ученые нашли уникальное соединение для борьбы с раком: как его смогут использовать

Российские и вьетнамские ученые обнаружили в морском грибе из залива Нячанг вещество, способное бороться с раковыми клетками. Как сообщает Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН, находка может стать основой для нового противоопухолевого препарата. Подробностями делится РИА Новости.
Исследователи выделили из гриба Penicillium sp. три производных микофеноловой кислоты. Одно из соединений ранее никогда не встречалось в природе, его получали только искусственно.
Особый интерес вызвало вещество пеникацид G. В опытах на нормальных клетках кожи оно действовало умеренно, но для раковых клеток этот компонент в десятки раз опаснее.
По словам специалистов, небольшие отличия в структуре делают пеникацид G эффективным блокиратором деления злокачественных клеток. Они считают, что это вещество — перспективный кандидат для создания избирательного противоопухолевого лекарства. В самом грибе также нашли другие активные соединения, включая антибиотикоподобные вещества.
Стоит напомнить, что российская вакцина от рака, работу над которой продолжают отечественные ученые, сможет влиять не только на саму опухоль, но и на метастазы. С таким заявлением выступил академик Александр Гинцбург.