Юрий Слюсарь выступил на стратегической сессии по вопросам развития инженерного и технического образования

Премьер-министр РФ подчеркнул, что подготовка таких специалистов — важное звено в реализации национальных проектов. В числе приоритетов — совершенствование образовательных программ, углубление сотрудничества вузов и колледжей с работодателями. Особое внимание кадровым дисбалансам, когда потребность в рабочих профессиях в разы превышает выпуск. Для их устранения создан новый инструмент — прогноз кадровой потребности. Уже на следующий учебный год впервые детализированы квоты на целевое обучение: по вузам, специальностям и количеству мест.