Юрий Слюсарь выступил на стратегической сессии по вопросам развития инженерного и технического образования

12 мая губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в стратегической сессии, которую провёл Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Основная тема — подготовка инженерных и технических кадров для обеспечения технологического лидерства страны.
Премьер-министр РФ подчеркнул, что подготовка таких специалистов — важное звено в реализации национальных проектов. В числе приоритетов — совершенствование образовательных программ, углубление сотрудничества вузов и колледжей с работодателями. Особое внимание кадровым дисбалансам, когда потребность в рабочих профессиях в разы превышает выпуск. Для их устранения создан новый инструмент — прогноз кадровой потребности. Уже на следующий учебный год впервые детализированы квоты на целевое обучение: по вузам, специальностям и количеству мест.
«Очень важно понимать, каких специалистов, для каких отраслей и в каких регионах предстоит подготовить, чтобы своевременно реагировать на изменения рынка труда», — отметил глава правительства.
Юрий Слюсарь представил системную работу, которая ведётся на Дону.
В рамках программы «Приоритет-2030» вузы Ростовской области сконцентрированы на важных направлениях развития науки и технологий: ДГТУ — на биоэкономике и сельхозмашиностроении; ЮФУ — на малотоннажной химии и биогибридных технологиях; Южно-Российский госполитех специализируется на композитах и разработках для пилотируемой космонавтики.
Также на Дону выстроена система, основанная на тесном партнёрстве вузов и предприятий.
В Ростовской области действуют две передовые инженерные школы. На базе ДГТУ вместе с «Ростсельмашем» готовят специалистов для сельхозмашиностроения. ЮФУ создал в Таганроге кластер по электронной компонентной базе и системам управления с участием «Ростеха».
Губернатор подчеркнул, что, учитывая успешный опыт взаимодействия промышленных предприятий, научной школы и образовательных организаций, Ростовская область готова стать участником пилотного проекта по созданию научно-производственных объединений.
