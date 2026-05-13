Кладовщица воронежской компании получила российскую государственную награду

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени работницу воронежской компании. Соответствующий указ главы государства разместили на портале официального опубликования правовых актов.
Награды удостоилась кладовщик ООО «Строительное управление № 925» Надежда Боровкова. Её отметили за трудовые заслуги и многолетнюю добросовестную работу.
