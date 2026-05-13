Следующие через Ростов поезда задержались в пути

Поезда «Таврия», следующие через Ростовскую область, задержались в пути после временной остановки движения на Крымском мосту. Об этом 13 мая сообщил железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
По состоянию на 8 часов утра задерживаются:
Поезда в Крым:
№ 315/316 Адлер — Симферополь с отправлением 12 мая, отстает от графика на два часа;
№ 025/026 Минеральные Воды — Симферополь с отправлением 12 мая, отстает от графика на один час;
№ 092/091 Москва — Севастополь с отправлением 11 мая, отстает от графика на 2,5 часа;
№ 173/174 Москва — Евпатория с отправлением 11 мая, отстает от графика на два часа;
Поезда из Крыма:
№ 078/077 Симферополь — Санкт-Перербург с отправлением 12 мая, отстает от графика на два часа;
№ 092/091 Севастополь — Москва с отправлением 12 мая, отстает от графика на 1,5 часа.
