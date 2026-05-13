На Курилах открыли 18 подходящих для серфинга мест

Новые места, подходящие для серфинга, открыли на Курильских островах, что способствует достижению целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Всего участники первой в истории серф-экспедиции вдоль необитаемой части гряды выявили 18 потенциальных серф-спотов, сообщили в Министерстве туризма Сахалинской области.
Специалисты прошли маршрут от острова Шумшу до Кунашира и обратно на моторно-парусной яхте. Проведенная работа позволила исследовать труднодоступные участки побережья, включая зоны, которые ранее практически не рассматривались с точки зрения серфинга.
«По каждому серф-споту формируется картосхема с описанием физико-географических особенностей и условий для серфинга: типа береговой линии, волновых условий, работы спота в зависимости от приливов и отливов, направления и силы волн», — отмечает основатель проекта «Смотри экспедиции», географ и продюсер Ирина Саютина.
Материалы экспедиции передадут профильным сообществам — серферам и яхтенным командам, работающим на Дальнем Востоке. Это позволит развивать новые локации и расширять туристическую инфраструктуру региона, в том числе и в формате серф-сафари. Также планируется создать единый атлас спотов, который будет включать не только серф-локации, но и точки для других активностей, в том числе и фридайвинга.
