Иммуноглобулин исключили из лечения энцефалита у нижегородских детей

Министерство здравоохранения внесло существенные коррективы в педиатрические протоколы лечения клещевого энцефалита, исключив иммуноглобулин из терапевтических схем. Информацией об этом поделились в MAX-канале «Бокал прессека».
Согласно новым клиническим рекомендациям, подход к диагностике и медикаментозному лечению клещевого энцефалита у детей претерпел значительные изменения.
К диагнозу «клещевой энцефалит» теперь относят лишь случаи с локальными поражениями головного мозга. Наличие исключительно высокой температуры у ребенка теперь классифицируется как вирусная лихорадка. Воспаление мозговых оболочек без очаговых проявлений диагностируется как вирусный менингит.
Ревитализирована стратегия медикаментозной терапии. Теперь человеческий иммуноглобулин против клещевого энцефалита более не рекомендуется для лечебных целей, поскольку его применение не только неэффективно, но и может усугубить течение заболевания.
Главный акцент сделан на препараты интерферона альфа-2b (в форме суппозиториев или инъекций) и противовирусные средства, такие как рибавирин (для пациентов старше 8 лет).
Иммуноглобулин допускается к применению в первые 72 часа после укуса лишь при подтверждении инфицированности клеща, однако даже в этих случаях эксперты ставят под сомнение его результативность.
Наблюдение за детьми, перенесшими заболевание, теперь осуществляется на протяжении минимум пяти лет.
Вакцинация остается обязательной процедурой для детей, проживающих в эндемичных регионах:
Стандартный график: Первичная вакцинация проводится по схеме «0 — 1 (3) месяца — 9 (12) месяцев».
Ревакцинация требуется каждые три года.
Обновленные рекомендации нацелены на минимизацию случаев инвалидизации и отказ от необоснованных терапевтических методов.
