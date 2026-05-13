Суд истребовал участок Дмитрия Дзепы на Грузинской в Нижнем Новгороде

Как писал «Ъ-Приволжье», областное управление госохраны объектов культурного наследия подало заявление в арбитражный суд об изъятии у Дмитрия Дзепы трех старых расселенных домов на Грузинской улице, которые без ведома собственника признали ОКН. До этого региональные власти пытались изъять объекты вместе с земельными участками в судах общей юрисдикции.