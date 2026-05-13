В Ростовской области вышла книга «Черные дни оккупации» о преступлениях фашистов и народном сопротивлении

Накануне 81-й годовщины Дня Победы состоялась презентация по случаю выхода в свет книги «Черные дни оккупации».
В книге зафиксированы злодеяния нацистов на донской земле. Оккупация длилась 769 суток и унесла жизни более 180 тысяч мирных жителей Дона — то есть каждый день фашисты и их пособники убивали более 200 человек. Отдельный раздел книги посвящен народному сопротивлению, партизанским отрядам, подпольщикам — тем, кто даже под угрозой смерти продолжал бороться.
Издание основано исключительно на архивных материалах УФСБ России по Ростовской области, рассекреченных в 2012—2025 годах. Впервые представлены документы, многие из которых не были известны даже профессионалам. Книга подготовлена Южным научным центром Российской академии наук, УФСБ России по Ростовской области и правительством региона. Сборник стал частью работы, проводимой на территории Ростовской области в рамках реализации всероссийского проекта «Без срока давности».
Губернатор назвал выход книги большим событием в исторической, культурной и патриотической жизни не только области, но и всей страны. Рассекреченные документы, которые легли в основу издания, позволяют по-новому взглянуть на историю оккупации Дона, они детально описывают злодеяния нацистской власти, отметил он.
«Получилась книга, которая выходит за пределы очередного библиографического издания, это действительно памятник событиям, которые тогда произошли, и напоминание всем нам о том, что могло бы быть, если бы мы не выгнали фашистов с нашей земли», — сказал Юрий Слюсарь. Глава региона отметил, что авторский коллектив проделал масштабную исследовательскую работу и поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и издании книги.
Как рассказал главный редактор, заместитель директора ЮНЦ РАН Евгений Кринко, в основу сборника легли материалы региональной чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков. Комиссия собирала данные об ущербе, нанесенном захватчиками гражданам, колхозам и предприятиям. Эти документы использовались для привлечения к ответственности военных преступников и их пособников, а также направлялись для Нюрнбергского процесса, что свидетельствует о масштабе злодеяний. После войны сотрудники органов госбезопасности продолжали розыск виновных. Итогом стал судебный процесс в Ростове-на-Дону в 2022 году, признавший преступления нацистов на территории региона геноцидом.
Книгу «Черные дни оккупации» планируется распространять в образовательных учреждениях, поисковых и военно-патриотических организациях, научной среде, а также публиковать фрагменты в местных СМИ.
