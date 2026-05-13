Названы места, где волгоградцы легко могут «подхватить» энцефалит

Роспотребнадзор перечислил регионы страны, где существует повышенный риск заражения клещевым вирусным энцефалитом.
В ЦФО это Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. В Северо-Западном федеральном округе — Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Новгородская и Псковская области, Карелия, Коми и город на Неве Санкт-Петербург.
В числе эндемичных по КВЭ также по десятку регионов Приволжского и Сибирского ФО, пять регионов Уральского, восемь Дальневосточного и две территории Южного и Северо-Кавказского федерального округа — это Крым и Севастополь.
Волгоградская область в этот перечень не вошла, но тем из её жителей, что собираются в путешествия по стране, советуют сделать прививку против энцефалита.
По данным регионального управления ведомства, на 7 мая по поводу присасывания клещей в медучреждения области обратились 119 человек, из них 39 — дети. За последнюю неделю — ещё 31 пациент.
«Инфекции, передающиеся клещами, не зарегистрированы», — подчёркивают в волгоградском РПН.
Ранее медики назвали, для кого кофе — живительный напиток, а для кого — яд.