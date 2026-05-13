Росстандарт утвердил новый ГОСТ на безалкогольные напитки, в котором установлены ограничения на содержание этилового спирта, витаминов и других веществ. Об этом в среду, 13 мая, пишет РИА Новости.
Согласно документу, напитки делятся на несколько групп: морсовые, с соком, на растительном сырье, на ароматизаторах и на основе минеральной воды. ГОСТ не распространяется на тоники, энергетики, квасы и напитки брожения.
Доля этилового спирта в напитках не должна превышать 0,5 процента от их объема. Минеральных веществ и витаминов в напитке должно быть не менее 7,5 процента от средней суточной нормы.
Также в документе указано, что осадок, образующийся в процессе хранения напитка, допустим, но он не должен влиять на прозрачность жидкости. ГОСТ вступит в силу в январе 2028 года, передает агентство.
