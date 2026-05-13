Предлагают легкий заработок через спецботы: Интернет-мошенники придумали новую схему обмана

МВД: Мошенники начали предлагать покупать дешевый сервер для заработка.

Источник: Комсомольская правда

В интернете набирает обороты новая мошенническая схема — злоумышленники предлагают пользователям купить через бот дешевый сервер для якобы легкого заработка. Об этом предупреждает управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Пользователям предлагают в специальном боте купить якобы “дешевый сервер”, затем передать доступ другому боту, который якобы подключит мощности к майнингу или вычислениям для нейросетей», — следует из сообщения.

Аферисты обещают доход от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, мгновенные выплаты на карту или в криптовалюте, а также полное отсутствие каких-либо рисков.

В МВД подчеркнули, что никакого реального заработка не существует. Все перечисленные деньги оседают в карманах организаторов схемы.

Отдельно правоохранители обратили внимание на характерный признак мошенничества. В ряде ботов перед покупкой несуществующих серверов россиянам предлагают пополнить баланс для «стабильной оплаты».

Ранее KP.RU писал, что аферисты взялись за детей. Перед летними каникулами в Сети начало появляться все больше поддельных сайтов детских лагерей и турфирм, а также якобы их сообществ в соцсетях.