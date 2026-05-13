В Уфе ряду домов отдадут земельные участки под ними

В Уфе объявлены общественные обсуждения схем земельных участков под несколькими многоквартирными домами. Они не новые — построены в основном в нулевых-десятых годах, но земля под ними осталась без кадастровых границ, без чего её нельзя передать собственникам квартир.
В перечне есть и весьма старые дома: «сталинка» 1958 года постройки возле гостиницы «Башкирия» (Ленина, 21) и «хрущёвка» 1969 года в Черниковке (Ульяновых, 15).
Также в списке: бул. Ибрагимова, 42; ул. Менделеева, 150/7; ул. Ахметова, 298; ул. Летчиков, 9; ул. Комсомольская, 142; ул. Набережная р. Уфы, 49; и двухэтажки конца 80-х по ул. Цветы Башкирии, 21 и 23.
Схемы участков находятся на выставке в управлении земельных и имущественных отношений администрации Уфы (пр. Октября, 56/3), а также для удобства жильцов у каждого дома установлены стенды с аналогичной информацией. До 27 мая жители могут внести свои предложения и замечания, сообщили в мэрии.
