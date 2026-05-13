В Иланском мужчина получил 2 года колонии за хищение соцвыплат

В Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе суд вынес приговор местному жителю за мошенничество при получении социальных выплат. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, мужчина узнал, что малоимущие граждане могут получить единовременную помощь по социальному контракту на развитие собственного дела. Для этого он подготовил фиктивный бизнес-план по сносу аварийного и ветхого жилья.
По документам, деньги должны были пойти на покупку строительного инструмента, необходимого для работы. После одобрения заявки на счет мужчины поступили 350 тыс. рублей в рамках национального проекта «Семья».
Однако заниматься предпринимательством он не собирался. Полученные средства мужчина потратил на личные нужды.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии особого режима.
Ущерб государству житель Иланского возместил полностью.
