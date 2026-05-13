В Хабаровском крае женщина перевела 1,7 млн рублей лжесиловикам

Полицейские предупреждают: «безопасных» счетов или ячеек не существует. Любые разговоры о деньгах и финансовых операциях под диктовку незнакомцев — это мошенничество. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прерывать разговор и перезванивать в банк или в полицию по официальным номерам. Если Вы стали жертвой противоправных действий, обращайтесь в органы внутренних дел или звоните по телефонам 02 либо 102 с мобильного.