В Хабаровском крае женщина перевела 1,7 млн рублей лжесиловикам

В дежурную часть ОМВД России по Амурскому району обратилась 49-летняя жительница посёлка Эльбан. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю, женщине поступали звонки от неизвестных. Звонившие представлялись специалистом техобслуживания, сотрудниками правоохранительных органов и других силовых структур. Они угрожали обыском, заявляли, что могут забрать детей, и запугивали карательными мерами. При этом лжесотрудники убеждали потерпевшую, что деньги изымают временно — якобы для проверки её благонадёжности. Чтобы сберечь средства, женщине предложили перевести их на «безопасный счёт».
Поверив аферистам, жительница Эльбана несколькими траншами перевела злоумышленникам более 1 миллиона 700 тысяч рублей. После того как переводы ушли, связь с мошенниками оборвалась. Тогда женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск подозреваемых.
Полицейские предупреждают: «безопасных» счетов или ячеек не существует. Любые разговоры о деньгах и финансовых операциях под диктовку незнакомцев — это мошенничество. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прерывать разговор и перезванивать в банк или в полицию по официальным номерам. Если Вы стали жертвой противоправных действий, обращайтесь в органы внутренних дел или звоните по телефонам 02 либо 102 с мобильного.
