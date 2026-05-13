Восточно-Сибирский свинокомплекс Бурятии получил знак «Сделано в России»

Предприятие уже 8 лет успешно экспортирует свинину в Монголию.

Восточно-Сибирский свинокомплекс Бурятии успешно прошел сертификацию Российского экспортного центра в категории «Надежность» и получил знак «Сделано в России», который действует по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в министерстве экономики республики.

«Мы работаем по международным стандартам пищевого производства. Держим под строгим контролем каждый этап — от фермы до прилавка. Потому что хотим быть уверенными: на стол к людям попадает только безопасное, качественное мясо», — сказал директор Восточно-Сибирского свинокомплекса Александр Чухломин.

Продукция свинокомплекса представлена во всех крупных торговых сетях республики, поставляется местным мясопереработчикам, ряду регионов Сибири и Дальнего Востока. Также предприятие 8 лет успешно экспортирует свинину в Монголию.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.