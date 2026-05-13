Театральный хореограф Юрий Ефимов скончался в Волгограде

В Волгограде Новый экспериментальный театр сообщил скорбную новость о кончине заслуженного работника культуры РФ Юрия Ефимова. Театральный хореограф скончался на 76-м году жизни.
— Много лет назад Юрий Николаевич выбрал себе профессию по душе — и ни разу не пожалел об этом! Ему был подвластен язык тела и пластики — самый точный, правдивый и искренний. Своими знаниями он щедро делился с актерами и зрителями, — вспоминают сегодня о Ефимове его коллеги. — Его профессионализм, талант и уважение к сцене навсегда останутся для артистов театра высоким образцом.
Коллектив театра выразил соболезнования все близким Юрия Ефимова. Многочисленные ученики Юрия Николаевича в социальных сетях благодарят за сотрудничество и бесценные уроки.