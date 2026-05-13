В Хабаровске 16 мая официально откроют ярмарочный сезон-2026

16 мая на парковке у цирка в парке имени Юрия Гагарина состоится торжественное открытие краевой сельскохозяйственной ярмарки «Выходного дня». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», несмотря на то, что торговые ряды уже работают, именно в эту субботу сезон стартует официально: гостей ждут выступления артистов и приветственные слова почетных гостей.
С 11 до 13 часов для посетителей выступит ансамбль народной музыки и песни «Стиль». Организаторы обещают теплую душевную атмосферу.
На прилавках будут представлены продукты от местных фермеров без посредников. В ассортименте картофель урожая прошлого года, рассада для огорода и балконов, мед и продукты пчеловодства с пасек Хабаровского края, цветы и хлебобулочные изделия, зелень и свежий редис.
Ярмарка располагается по адресу: гул. Краснореченская, 102 (парковка у цирка, заезд с ул. Флегонтова). Режим работы: суббота и воскресенье с 8 до 15 часов.
Сезон продлится до 1 ноября.