В Хабаровске 16 мая официально откроют ярмарочный сезон-2026

16 мая на парковке у цирка в парке имени Юрия Гагарина состоится торжественное открытие краевой сельскохозяйственной ярмарки «Выходного дня». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», несмотря на то, что торговые ряды уже работают, именно в эту субботу сезон стартует официально: гостей ждут выступления артистов и приветственные слова почетных гостей.