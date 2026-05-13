Режим повышенной готовности из-за пастереллеза ввели в Красноярском крае

Причина — вспышка пастереллеза животных в соседней Кемеровской области.

В Шарыповском и Боготольском муниципальных округах Красноярского края введён режим повышенной готовности. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.

Причина — вспышка пастереллеза животных в соседней Кемеровской области, которая создаёт риск завоза инфицированных животных и продукции на территорию края.

Службе по ветеринарному надзору поручено организовать круглосуточную работу передвижного поста ветконтроля для осмотра животных и продукции. ГУ МВД края рекомендовано направить на трассу Р-255 «Сибирь» постоянные экипажи ДПС, чтобы пресекать ввоз продукции без сопроводительных ветеринарных документов.

Ранее мы сообщали, что только четыре территории в Красноярском крае свободны от клещевого энцефалита.