Режим повышенной готовности из-за пастереллеза ввели в Красноярском крае

В Шарыповском и Боготольском муниципальных округах Красноярского края введён режим повышенной готовности. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.
Причина — вспышка пастереллеза животных в соседней Кемеровской области, которая создаёт риск завоза инфицированных животных и продукции на территорию края.
Службе по ветеринарному надзору поручено организовать круглосуточную работу передвижного поста ветконтроля для осмотра животных и продукции. ГУ МВД края рекомендовано направить на трассу Р-255 «Сибирь» постоянные экипажи ДПС, чтобы пресекать ввоз продукции без сопроводительных ветеринарных документов.
Ранее мы сообщали, что только четыре территории в Красноярском крае свободны от клещевого энцефалита.