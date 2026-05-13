Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону количество баз отдыха выросло вдвое

В Ростовской области количество баз отдыха увеличилось за год более чем в два раза. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в отделе туризма управления развития туризма и межрегиональных связей министерства экономического развития региона.

В Ростовской области количество баз отдыха увеличилось за год более чем в два раза. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в отделе туризма управления развития туризма и межрегиональных связей министерства экономического развития региона.

По данным министерства, в 2024 году в регионе насчитывалось 42 средства размещения с типами «база отдыха» и «кемпинг». В 2025 году их насчитывалось уже 99.

«В период с января по апрель 2026 года на территории Ростовской области было зарегистрировано семь баз отдыха. Год назад — в апреле 2025 года в реестр классифицированных средств размещения было включено всего 47 средства размещения типа “база отдыха”, — уточняется в сообщении.